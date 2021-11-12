«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Заброшенными шайбами отличились Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по результативной передаче в эпизоде с шайбой Орлова.

«Вашингтон» занимает вторую строчку в таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч состоится 13 ноября. «Вашингтон» в гостях сыграет против «Коламбуса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» детройт нхл


 

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