Эксперт назвала три приправы, продлевающие жизнь

Клубневидное корневище растения используется в лекарственных целях, а также как пряность (является одним из основных компонентов традиционной приправы карри). Фото: pixabay.com

Клубневидное корневище растения используется в лекарственных целях, а также как пряность (является одним из основных компонентов традиционной приправы карри). Фото: pixabay.com

Использование их помогает укрепить иммунитет и побороть болезни.

Ученая Джессика Ниббс рассказала о трех приправах, которые позволяют продлить жизнь. Ее статья опубликована в Express.

Эксперт отметила, что некоторые приправы творят чудеса. Они помогают снизить риск развития серьезных заболеваний и укрепить иммунитет. Первым в списке оказался куркумин, который снижает риск рака и возрастных заболеваний. Некоторые, зная о свойства куркумы, лечатся при помощи нее в том числе от ОРВИ и гриппа.

Ниббс также рассказала о свойствах корицы, которая помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление. Также она эффективна в борьбе с раком.

Третьей полезной приправой оказался шалфей, помогающий улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера.

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