Голикова: в России необходимый уровень коллективного иммунитета составляет 95%

Показатель коллективного иммунитета для эффективной борьбы с COVID-19 в России должен достигать 90-95%. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, пока планка пока остается на уровне 80%. Для его достижения необходимо уже сейчас привить около 22 млн человек и ревакцинировать порядка 9 млн граждан.
Как сообщил ТАСС, Голикова отметила, что к настоящему моменту уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4%.
Доля вакцинированных россиян старше 60 лет составляет 44,7%.
Напомним, в Петербурге вакцинация от COVID-19 стала обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральном уровне и в некоторых регионах могут быть введены более строгие ограничительные меры в связи с пандемией.