Проект развязки на пересечении Лиговского и Воздухоплавательной обойдется в 292 млн рублей

В Петербурге разыскивают подрядчика, который возьмется за работу.

В Санкт-Петербурге разыскивают подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию развязки ЗСД на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Победителя выберут в рамках открытого конкурса. Известно, что АО «Западный скоростной диаметр» готов заплатить за проект 292 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет справиться со своей работой за девять месяцев. В том случае, если проект не пройдет госэкспертизу, подрядчик заплатить штраф.

Напоминаем, что цель развязки – связать Витебский проспект с Обводным каналом и Широтной магистралью скоростного движения в сторону центральной части города к набережной Обводного канала и обратно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 10 ноября тарифы на проезд по ЗСД изменятся.