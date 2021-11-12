В бюджете Петербурга не нашлось средств на обещанный жителям парк «Тучков Буян»

В бюджете Петербурга не нашлось средств на обещанный жителям парк «Тучков Буян»
Проекту «Тучков Буян» предстоит оставаться красивыми картинками еще как минимум год. Фото: vk.com/park_spb

Несмотря на обещания губернатора Беглова жителям Петербурга и президенту России о начале строительства «петербургского Зарядья» в 2022 году, в проекте городского бюджета места парку не нашлось. Проекту «Тучков Буян» предстоит оставаться красивыми картинками еще как минимум год, а жителям и гостям Петербурга предстоит вместо благоустроенной территорией вдоль Малой Невы любоваться видами заброшенной стройплощадки.

Об очередном переносе сроков проектирования и строительства в Петербурге грандиозного парка «Тучков Буян» (территория Петроградского острова между Тучковым и Биржевым мостами), эксперты заговорили еще весной, но к концу года это стало реальностью. В проекте городского бюджета на 2022 год средств на парк не запланировано, несмотря на обещания губернатора Александра Беглова горожанам и даже президенту России Владимиру Путину. Напомним, что еще в феврале 2020 года в ходе рабочей встречи с президентом губернатор Беглов пообещал главе государства построить Тучков Буян за два с половиной года.

«В.Путин: То есть за два года Вы планируете?

А.Беглов: Ну постараемся за два – два с половиной года. Потому что мы там уже котлован сделали, чаша уже есть. Но вообще я хочу сказать, Владимир Владимирович, это впервые за историю Ленинграда, Санкт-Петербурга. Даже в советское время никто не мог позволить себе. На старом месте, там, где был исторический парк, – Вы это хорошо знаете, тогда показывали, – мы возрождаем этот исторический парк. Да, для федерального бюджета это обошлось недёшево. Но это история наша, Владимир Владимирович, — это история нашего города.

В.Путин: Для Питера не жалко.

А.Беглов: Для Питера, как Вы всегда говорите, не жалко.

В.Путин: Согласен.

В.Путин: Спасибо Вам за это большое», — приводила диалог политиков пресс-служба Кремля.

Президент свое слово сдержал, из федерального бюджета, по информации ТАСС, «на реализацию проекта дополнительно выделяется 3,7 млрд рублей. Деньги планируется потратить в 2022 и 2023 годах». Эти деньги пойдут на строительство Дворца танца Бориса Эйфмана в дополнение к ранее выделенным на Судебный квартал федеральным средствам.

По словам чиновников, за «Тучков Буян» возьмутся «после возведения по федеральным контрактам Дворца Танцев и подземной автостоянки», но конкретных сроков Беглов уже не называет. На ПМЭФ-2021 он показывал проект парка Виталию Мутко, но говорил больше не о сроках, а о красоте идеи.

Одна из основных проблем проекта — отсутствие необходимых подзаконных актов в Петербурге. Земля на месте будущего парка пока принадлежит принадлежит Российской Федерации, а не городу. Ее передают в собственность, но очень медленно. Но проблема не только в этом. Складывается мнение, что профильные комитеты в Петербурге просто не умеют работать с крупными проектами, когда те закреплены именно за ними. Нет нормативной базы. И, похоже, появится не скоро. Определять сроки Смольный не торопится. «После строительства Дворца танцев» — весьма размыто. Как раз потому, что процесс будет долгим и о прежних датах даже нет смысла говорить.

Напомним, что в 2019 году победителем конкурса на парк «Тучков Буян» стала концепция, предложенная петербургской «Студией 44» и нидерландским архитектурным бюро WEST8, предусматривающая существенное изменение ландшафта территории будущего парка. В августе этого года «Невские новости» проводили социальный опрос горожан на сайте и в социальных сетях, какой парк они хотят видеть. Тогда большинство петербуржцев высказалось за классическое решение проекта по мотивам исторических городских парков. В комментариях горожане писали, что нынешние городские чиновники ни на что масштабное не способны, и просили хотя бы «обычную зеленую зону и набережную». Судя по всему, они были правы.

Александр Беглов бюджет новости СПб Тучков Буян


 

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