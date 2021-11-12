Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Фото: страница Виктора Коклюшкина в Facebook

Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Фото: страница Виктора Коклюшкина в Facebook

Советский и российский писатель-сатирик, эстрадный драматург Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет.

О смерти сатирика сегодня сообщил телеканал «Россия 24». Причины смерти Коклюшкина не раскрываются. О месте прощания и похорон писателя станет известно позднее. Он не дожил 16 дней до своего 76-летия.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную карьеру начал в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» и «Литературной газете». С 1980 года Коклюшкин начал писать для эстрады.

Он был автором популярных монологов («Автоответчик», «Гербалайф», «Одноклассники», «Женская консультация»), пьес, программ и сценариев для телевидения и кино.

С его монологами и рассказами выступали артисты, такие как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и многие другие.

Коклюшкин выступал в передачах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало».