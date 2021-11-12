Бузова вновь угодила в больницу: на этот раз из-за руки

Артистка призналась, что до сих пор восстанавливается после тренировок на льду.

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь обращалась в больницу – на этот раз из-за проблем с рукой. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что некоторое время не выкладывала «сториз» и многих это напугало. Она подтвердила, что поводы для переживаний есть – у нее проблемы с рукой. Весь день Бузова ходила по врачам и делала МРТ.

Звезда отметила, что у нее атрофировалась рука. Певица полагает, что это – следствие ее усердных тренировок на льду.

«Лёд меня не отпускает. Начала собирать чемоданы для переезда в новую квартиру, резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко»,

– написала Бузова.

В ближайшем будущем певица планирует заниматься своим здоровьем, так как уверена, что ничего важнее этого нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гонорар Бузовой в театре оказался в полтора раза выше, чем у Литвиновой.