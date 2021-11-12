Бузова вновь угодила в больницу: на этот раз из-за руки

Бузова вновь угодила в больницу: на этот раз из-за руки
Бузова угодила в больницу. Фото: скриншот Instagram

Артистка призналась, что до сих пор восстанавливается после тренировок на льду.

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь обращалась в больницу – на этот раз из-за проблем с рукой. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что некоторое время не выкладывала «сториз» и многих это напугало. Она подтвердила, что поводы для переживаний есть – у нее проблемы с рукой. Весь день Бузова ходила по врачам и делала МРТ.

Звезда отметила, что у нее атрофировалась рука. Певица полагает, что это – следствие ее усердных тренировок на льду.

«Лёд меня не отпускает. Начала собирать чемоданы для переезда в новую квартиру, резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко»,

– написала Бузова.

В ближайшем будущем певица планирует заниматься своим здоровьем, так как уверена, что ничего важнее этого нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гонорар Бузовой в театре оказался в полтора раза выше, чем у Литвиновой.

больница инстаграм ольга бузова


 

Новости партнеров
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Расследование гибели дочери актера Конкина в фитнес-клубе завершено
Расследование гибели дочери актера Конкина в фитнес-клубе завершено
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова вновь угодила в больницу: на этот раз из-за руки
Управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея ...
В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID
Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год
В Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте
В бюджете Петербурга не нашлось средств на обещанный жителям парк «Тучков Буян»
Пьяного водителя без прав, улетевшего в кювет в Пушкине, задержали
Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин