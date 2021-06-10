Гонорар Бузовой в театре оказался в полтора раза выше, чем у Литвиновой

Певице Ольге Бузовой заплатят в МХАТ имени Горького за второстепенную роль почти в полтора раза больше, чем Ренате Литвиновой за главную роль в МХТ имени Чехова.

Ольга Бузова исполнит роль Бэллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» о молодости советского лидера Иосифа Сталина. За два спектакля и репетицию телеведущая получит почти 450 тысяч рублей (почти по 120 тысяч рублей за каждое выступление и чуть больше 200 тысяч рублей за репетицию), сообщает «Культура».

При этом Литвинова — режиссер и исполнительница главной роли в постановке «Северный ветер» за два спектакля получит только чуть больше 160 тысяч рублей. Так за один выход на сцену она получит чуть больше 80 тысяч рублей, это в полтора раза меньше, чем гонорар Бузовой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова рассказала, что думает о критике из-за ее участия в спектакле МХАТа.