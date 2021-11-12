Петербуржцы в ноябре продолжают собирать грибы

Петербуржцы в ноябре продолжают собирать грибы
Грибнику попались зимние опята, вешенки, сыроежки и лисички. Фото: скриншот "Грибы и грибники СПб"

В лесах под Петербургом местные жители продолжают находить грибы, несмотря на дождь со снегом в последние дни.

Петербуржцы рассказали о своей грибной добыче в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте». Первые осенние заморозки не помешали грибникам наполнять свои корзинки.

Автор одной из публикаций рассказал, что 11 ноября нашел грибы в лесу в Лемболово Всеволожского района. Ему попались зимние опята, вешенки, сыроежки и лисички.

В лесах продолжают собирать не только грибы, но и ягоды. Пользовательница поделилась снимками полных ведер клюквы, которые насобирала в Волховском районе.

Женщина собрала четыре полных ведра клюквы. Фото: скриншот «Грибы и грибники СПб»

Грибники отмечают, что будут гулять по лесу в поисках грибов до тех пор, пока земля не скроется под снегом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю спасатели вывели из лесов Ленобласти пятерых грибников.

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