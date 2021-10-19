За неделю спасатели вывели из лесов Ленобласти пятерых грибников

В Ленобласти за неделю спасатели вывели из лесов пять человек спасено пять человек заблудивших во время сбора грибов и ягод.

Так, с 11 по 17 октября поисково-спасательные подразделения региона выезжали на работы 35 раз. Об этом сообщили в группе «Аварийно-спасательной службы ЛО» соцсети «ВКонтакте».

Один раз спасатели работали на ликвидации последствий ДТП, девять раз помогали попавшим в беду на воде, восемь раз искали пропавших в лесах.

Спасти удалось пять заблудившихся, два человека погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Кировском районе мужчина и его 13-летний внук потерялись в лесу. Однако все закончилось хорошо.