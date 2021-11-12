Следствие по делу Барабанщикова: ущерб бюджету Петербурга составил 23 млн

Комбинат соцпитания Петербурга, по версии следствия, благодаря сговору Алексея Барабанщикова и его сообщников, вероятно, смог заключить контракты на организацию питания в образовательных учреждениях Пушкинского района и заработать на этом более 167 млн 335 тыс. 360 рублей.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что несколько фигурантов совершили действия, которые смогли обеспечить победу АО «Комбинат социального питания Красносельского района» в конкурсах госзакупок. Сделано это было нечестным путем: правонарушители указали в заявке на участие недостоверные сведения о наличии в штате сотрудников, которые фактически не работают в этой компании. Фактическим победителем в конкурсе должно было быть признано АО «Столовая №14» с ценовым предложением в 143 млн 541 тыс. 902.47 рублей. В результате бюджету Петербурга был причинен ущерб в размере 23 млн 793 тыс. 457 рублей.

Было возбужденно уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Куйбышевский районный суд сегодня, 12 ноября, продлил срок задержания подозреваемому в сговоре с целью выгоды Барабанщикову. Он будет находиться в следственном изоляторе временного содержания до 17 часов понедельника, 15 ноября.