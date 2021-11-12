Суд оставил бывшего главу управления соцпитания Петербурга Барабанщикова в СИЗО

В Петербурге продлен срок задержания бывшего руководителя управления социального питания Алексея Барабанщикова.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Барабанщикова подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере (пп.а,б ч.2 ст.165 УК РФ).

Куйбышевский районный суд сегодня продлил срок задержания Барабанщикову. Он будет находиться в следственном изоляторе временного содержания до 17 часов понедельника, 15 ноября.

Напомним, 10 ноября правоохранительные органы пришли с обысками к Алексею Барабанщикову. После обысков его задержали и поместили в следственный изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея Барабанщикова.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.