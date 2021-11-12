До конца года в Петербурге планируют привить почти всех работающих горожан

До конца года в Петербурге планируют привить почти всех работающих горожан. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

До конца года в Петербурге планируют привить почти всех работающих горожан. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге до конца года планируется привить около 90% работающих горожан.

По рекомендациям Роспотребнадзора и Минтруда в Петербурге была организована вакцинация работников трудовых коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Мы создали достаточный запас вакцин, как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня — способ защитить себя и близких от тяжёлой болезни», — отметил глава города Александр Беглов.

Губернатор Северной столицы на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации пояснил, что процент вакцинированных в трудовых коллективах рассчитывается с учётом переболевших коронавирусом сотрудников и тех, кто вакцинировался не более полугода назад. горожане, которые имеют медотвод, должны составлять не более 20% от всего числа сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга положительно высказался о всероссийском локдауне с 30 октября по 7 ноября. По мнению Беглова, он позволил нормализовать обстановку по COVID-19 и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования.