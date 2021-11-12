Петербургский «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 84:78

Санкт-Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» забрал побуду у греческого «Олимпиакоса». Команды сыграли со счетом 84:78.

В мачте девятого тура баскетбольной Евролиги петербургский «Зенит» победил «Олимпиакос» со счетом 84:78. Встреча двух команд прошла в Петербурге.

В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Коннер Фрэнкамп. Он набрал 16 очков. У команды «Олимпиакос» 17 очков набрал Томас Уолкап.

«Зенит» одержал уже третью победу подряд и сохранил седьмую строчку в турнирной таблице, имея шесть побед и три поражения. Следующий матч в Евролиге у «Зенита» пройдет в Петербурге 17 ноября против германской «Альбы».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги также завершился победой питерского «Зенита» 5 ноября в Стамбуле. На выезде питерская команда обыграла турецкий «Эфес».