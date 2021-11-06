Петербургский клуб «Зенит» обыграл турецкий «Эфес» со счетом 90:79

Матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги завершился победой питерского «Зенита» 5 ноября в Стамбуле.

На выезде питерская команда обыграла турецкий «Эфес» со счетом 90:79. Об этом команда «Зенит» рассказала в своем Twitter.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Коннер Франкамп. Он набрал 18 очков.

На настоящий момент петербургская команда занимает 7-ое место в турнирной таблице Евролиги. «Андало Эфес» стоит на 16 позиции. Благодаря новой победе «Зенит» поднялся с 8 на 7 место в турнирной таблице.

Следующий матч петербургская команда проведет 8 ноября в Северной столице. «Зенит» будет играть против «Зелена Гура».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала». Вначале петербургской команде удалось немного превзойти соперников гостей по броскам, подборам и персональным фолам.