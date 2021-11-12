За минувший четверг в Петербурге поставлен рекорд по вакцинации в количестве 34 335 инъекций

За минувший четверг в Петербурге поставлен рекорд по вакцинации в количестве 34 335 инъекций
За минувший четверг в Петербурге поставлен рекорд по вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В четверг в Санкт-Петербурге было выполнено 34 335 инъекций от коронавируса, что является рекордной цифрой за все время кампании.

Вчера, 11 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привилось 22 630 жителей Петербурга. Об этом сообщает Комздрав.

За вчерашний день был поставлен рекорд по общему количеству инъекций от коронавируса, которые были введены с начала кампании по вакцинации. Так, было введено 34 335 инъекций. Последний рекорд был зафиксирован 23 июля 2021 года — тогда суммарно в Петербурге было привито 32999 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-премьер Татьяна Голикова по важности сравнила сертификат о вакцинации с паспортом. По ее словам, приоритетная задача на данный момент — максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19. Голикова также отметила, что ее очень радуют новости из российских регионов о рекордах по суточной вакцинации от новой болезни.

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