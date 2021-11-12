Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом

Сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт гражданина. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова также отметила, что ее очень радуют новости из российских регионов о рекордах по суточной вакцинации от новой болезни.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 30 123 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии болезнь подхватили 8 992 595 человек. Побороть болезнь не смогли еще 1 235 граждан, за все время пандемии новая болезнь унесла жизни 252 926 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали идею ввести QR-коды для людей с антителами.