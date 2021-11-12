В Кремле прокомментировали идею ввести QR-коды для людей с антителами

В Кремле прокомментировали идею ввести QR-коды для людей с антителами
qr-код подтверждает вакцинацию. Фото: Gazeta.SPb

Предложение ввести QR-коды и для граждан с антителами к коронавирусу, официально не переболевших, нужно оценить экспертно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в данном вопросе много нюансов, которые необходимо тщательно проработать.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что также нужно прислушиваться к рекомендациям Минздрава.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 30 123 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии болезнь подхватили 8 992 595 человек. Побороть болезнь не смогли еще 1 235 граждан, за все время пандемии новая болезнь унесла жизни 252 926 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с марта текущего года Роскомнадзор заблокировал более 4,5 тыс. сайтов, через которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и фальшивые QR-коды.

QR-код Дмитрий Песков коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле прокомментировали идею ввести QR-коды для людей с антителами
Выставка «Щелкунчик» художника Шемякина откроется в Петербурге 19 ноября
Более 50% россиян против введения QR-кодов в поездах и самолетах
Ремонт Литейного проспекта завершили досрочно
Верховный суд признал законной сдачу ПЦР-теста после поездки за границу
Обвиняемого в оправдании терроризма Хованского проверят на вменяемость
В Минздраве заявили, что части переболевших COVID нужна досрочная вакцинация
На КАД среди дня полностью сгорел автомобиль