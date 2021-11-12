В России с марта удалено 4,6 тысяч сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации

В России с марта удалено 4,6 тысяч сайтов с поддельными сертификатами о вакцинации
Чаще всего поддельные документы пытались продать в июле. Фото: Gazeta.SPb.ru

С марта текущего года Роскомнадзор заблокировал более 4,5 тыс. сайтов, через которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и фальшивые QR-коды.

Так, в марте нашли 24 сайта с предложениями купить липовые документы, в апреле их зафиксировано 66, в мае — 36, в июне — 83.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные ведомства, лидирует среди месяцев по выявлению преступных серверов июль, когда заблокировали 1 353 ресурса. С августа количество пошло на спад — 1 148, в сентябре — 658, в октябре — 562, в ноябре — 738.

Известно, что уголовная ответственность при покупке поддельных справок грозит не только продавцам, но и покупателям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в каком случае можно говорить о полной отмене QR-кодов.

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