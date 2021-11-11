Песков пояснил, когда полностью отменят QR-коды

QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Такая возможность появится только после окончания пандемии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком случае можно говорить о полной отмене QR-кодов. Он полагает, что придется ждать окончания пандемии. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет РИА Новости.

Песков заявил, что говорить об отмене ограничений рано. Ситуация нестабильна, так что нужно соблюдать меры предосторожности и в том числе вакцинироваться. Именно поэтому QR-коды будут использоваться и дальше – до тех пор, пока пандемия не кончится.

«Сам по себе общественный иммунный порог — это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке»,

— сказал Песков.

Представитель Кремля верит, что в постоянных скачках заболеваемости смогут разобраться ученые.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве началась третья фаза клинических исследований вакцины для подростков.