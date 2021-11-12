Власти Петербурга, пообещали «не отлавливать» пенсионеров для вакцинации

Принуждать пенсионеров к вакцинации в Петербурге власти не собираются. С ними могут связаться по телефону и предложить сделать прививку, но окончательное решение остается только за самими пенсионерами.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что принуждать и «отлавливать» людей старше 60 лет для вакцинации никто не будет.

«С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию. Если человек будет готов прийти, ему будет предложена сразу возможность вакцинации. Если человек готов вакцинироваться, то по прошествии того времени, которое необходимо для формирования иммунитета, ему будут доступны все привычные активности», — отметил Лисовец.

В Санкт-Петербурге была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для горожан старше 60 лет. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, первым компонентом вакцины нужно привиться до 15 декабря, а вторым — до 15 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге созданы условия, которые могут помочь пожилым горожанам пройти курс вакцинации. Так, сделать прививку могут даже те, кто не в состоянии дойти до поликлиники.