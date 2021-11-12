Пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому

Пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге созданы условия, которые могут помочь пожилым горожанам пройти курс вакцинации.

Пожилых петербуржцев персонально обзванивают и приглашают на вакцинацию от коронавируса. Прививку могут сделать даже те, кому трудно выйти из дома. Об этом председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова поделились в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Наталия Башкетова подчеркнула, что мобильные бригады которые могут сделать укол, работают в городе уже давно. Еще до введения желательной вакцинации лицам старше 60-ти лет, врачи звонили пациентам с хроническими заболеваниями.

Однако, по словам Лисовца, если врач пригласит пациента на вакцинацию, то тот вправе и отказаться. Глава Комздрава подчеркнул, что вакцинация добровольна, что гражданин сам решает, что выбрать: обычный образ жизни или социальные ограничения, которые неизбежно будут присутствовать, если не будет прививки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге скончался пациент, который прошел полный курс вакцинаци. Лисовец заявил, что случаем займутся на иммунологической комиссии, в которую войдут специалисты ряда медицинских организаций.