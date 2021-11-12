Пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому

Пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому
Пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге созданы условия, которые могут помочь пожилым горожанам пройти курс вакцинации.

Пожилых петербуржцев персонально обзванивают и приглашают на вакцинацию от коронавируса. Прививку могут сделать даже те, кому трудно выйти из дома. Об этом председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова поделились в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Наталия Башкетова подчеркнула, что мобильные бригады которые могут сделать укол, работают в городе уже давно. Еще до введения желательной вакцинации лицам старше 60-ти лет, врачи звонили пациентам с хроническими заболеваниями.

Однако, по словам Лисовца, если врач пригласит пациента на вакцинацию, то тот вправе и отказаться. Глава Комздрава подчеркнул, что вакцинация добровольна, что гражданин сам решает, что выбрать: обычный образ жизни или социальные ограничения, которые неизбежно будут присутствовать, если не будет прививки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге скончался пациент, который прошел полный курс вакцинаци. Лисовец заявил, что случаем займутся на иммунологической комиссии, в которую войдут специалисты ряда медицинских организаций.

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