Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть вакцинированного пациента с коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть пациента, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

В Петербурге от коронавируса скончался пациент, который прошел полный цикл вакцинации. Произошедшее прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Я могу сказать, что этот случай будет разобран достоверно в комитете по здравоохранению с привлечением специалистов ряда медицинских организаций на иммунологической комиссии. Естественно, основная цель проведения таких комиссий — установить, могло ли быть наступление летального исхода каким-то образом связано с вакцинацией. Информацию, естественно, предоставим родственникам, а они уже, естественно, решат, делать ее публичной или нет», — отметил глава Комздрава.

Лисовец заявил, что случаем займутся на иммунологической комиссии, в которую войдут специалисты ряда медицинских организаций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге может сформироваться через пару месяцев в случае, если темп прививочной кампании сохранится на должном уровне.