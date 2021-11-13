Ведущие российские специалисты в Петербурге обсудили борьбу с болезнями крови

Борьбу с болезнями крови обсудили ведущие российские специалисты на конференции, которая прошла в Петербурге.

В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, приуроченное к 30-летию Петербургского онкогематологического центра. На нем ведущие специалисты страны обсудили борьбу с болезнями крови. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Конференцию открыл вице-губернатор Олег Эргашев. По его наблюдению, в Петербурге под наблюдением специалистов находятся более 12 тысяч взрослых и около полутысячи детей с онкогематологическими заболеваниями. Эргашев отметил, что таким пациентам нужна профессиональная помощь и поддержка.

В Центре на базе городской клинической больницы №31 работают лаборатории иммунологии, молекулярной генетики, а также отделение переливания крови. Они обеспечивают больных современными препаратами крови и стволовыми клетками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 13 по 28 ноября в рамках фестиваля «Донорский уикенд» все желающие смогут встать в ряды потенциальных доноров костного мозга в Петербурге.