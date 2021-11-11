Петербуржцам рассказали, как можно стать донором костного мозга

Петербуржцам рассказали, как можно стать донором костного мозга
Петербуржцам рассказали, как можно стать донором костного мозга. Фото: пресс-служба Комитета по молодежной политике

По выходным дням с 13 по 28 ноября в рамках фестиваля «Донорский уикенд» все желающие смогут встать в ряды потенциальных доноров костного мозга.

Фестиваль «Донорский уикенд» пройдет в Петербурге. Попробовать стать донором может каждый гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«На данный момент существует федеральный регистр доноров костного мозга. В нём состоят 120 тысяч человек. Для того, чтобы он был рабочим и актуальным, нам нужно, чтобы в нём было около полумиллиона. Тогда наши соотечественники, больные онкологией, смогут находить доноров костного мозга, которые совпадают с ними», — отметил директор фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба.

В течении трех недель на выходных можно будет внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга по адресу улица Марата, 31 с 14 до 19 часов. Для этого нужно заполнить анкету и сдать одну пробирку крови. Для участников подготовили викторины по донорству, встречи с реальными донорами, врачами, фотосессии и яркие памятные сувениры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице прошла ежемесячная донорская суббота. Количество желающих сдать кровь стало рекордным, — всего собрали 242 литра крови.

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