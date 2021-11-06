В Петербурге собрали 242 литра донорской крови

В Петербурге собрали 242 литра донорской крови
В этот раз в учреждении собрали 242 литра крови. Фото: pixabay.com

В Северной столице прошла ежемесячная донорская суббота. Количество желающих сдать кровь стало рекордным.

В городе 6 ноября состоялась донорская суббота. Городская станция переливания крови стала местом притяжения 599 человек. Именно столько горожан в выходной день пожелали поучаствовать в мероприятии. Об этом сообщили в группе «СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» в социальной сети «ВКонтакте».

В организации отметили, что такое число доноров — новый рекорд. В посте заявили так: «538 человек допущены к донации, 242 литра крови заготовлено».

Прием доноров в этот раз осуществлялся без предварительной записи, но с «донорским светофором», с 09:00 до 13:00 часов на Московском проспекте, в доме №104.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ежегодно в донорской крови нуждаются почти 1,5 млн россиян.

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