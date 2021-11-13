Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Бою Джекетс».

Хоккеист отправил шайбу в ворота соперника на 11-й минуте первого периода. В качестве ассистентов выступили Евгений Кузнецов и Мартин Фехервари.

Этот гол стал для Овечкина 742-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Следующей целью форварда в гонке за звание лучшего снайпера в истории лиги является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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