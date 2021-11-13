Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Бою Джекетс».
Хоккеист отправил шайбу в ворота соперника на 11-й минуте первого периода. В качестве ассистентов выступили Евгений Кузнецов и Мартин Фехервари.
Этот гол стал для Овечкина 742-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
Следующей целью форварда в гонке за звание лучшего снайпера в истории лиги является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.