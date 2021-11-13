В Мурино достраивают проблемные секции ЖК «Материк»

В Мурино достраивают проблемные секции ЖК «Материк»
ЖК "Материк" начали достраивать. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Работы планируют завершить через 10 месяцев.

В Ленинградской области сегодня, 13 ноября, возобновили строительство на всех секциях ЖК «Материк». Об этом сообщили в правительстве региона.

В эту субботу в Мурино состоялась встреча руководства Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области встретилось и застройщиков проблемного объекта. Было обещано, что работы будут завершены через 10 месяцев – застройщик обещает заливать не менее 1,5 этажей каждый месяц.

Сегодня в ЖК «Материк», например, бетонировали стены и перекрытия на уровне второго и третьего этажей. Напоминаем, что возведение жилого комплекса занимается «Петрострой». Всего компания реализовывает три проекта и каждый считается проблемным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах ввели долгострой на 209 квартир с поликлиникой. Изначально планировалось, что дольщики получат ключи от квартир еще в 2020 году, но из-за проблем с финансированием сроки пришлось сдвинуть.

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