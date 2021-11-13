Никольские ряды лишатся деревянной горки и башни

Никольские ряды лишатся деревянной горки и башни
Горка в "Никольских рядах". Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Чиновники полагают, что объекты портят исторические виды города.

Общественное пространство «Никольские ряды» лишится деревянной горки и башни. На то, чтобы ликвидировать объекты, выделили один месяц. Об этом сегодня, 13 ноября, пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на комитет по охране памятников.

Смольный потребовал убрать конструкции, которые видны со стороны набережной канала и Садовой улицы. Чиновники убеждены, что горка и башни портят исторические виды города. Ликвидировать объекты должны в течение месяца, иначе пространству придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. В том случае, если «Никольские ряды» продолжат сопротивляться, штраф вырастет до 200 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд поставил на паузу работу «Никольских рядов» в Петербурге. Это произошло в связи с нарушениями на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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