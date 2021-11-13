Жители Ленобласти создали петицию в поддержку директора школы Лукашей

Петицию поддержали более 600 человек, которые требуют вернуть человеку должность.

Жители Ленинградской области создали Интернет-петицию, чтобы поддержать руководителя школы в Гатчинском районе. Под электронным документом, размещенным на Change.org, подписались более 600 человек.

Авторы адресовали петицию администрации района. Они уверяют, что Максим Миронков был уволен незаконно и требуют восстановить его в должности директора. Жители Ленобласти уверяют, что мужчина был отличным директором, благодаря которому школу стала намного лучше.

«Появилось много интересных кружков, а самое главное, что все бесплатно, и детям теперь есть чем заниматься, а это очень важно для школ в небольших посёлках. Если директора не вернут, то все его труды пойдут насмарку»,

— говорится в петиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых разгорелся скандал.