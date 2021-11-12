В Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых разгорелся скандал

В Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых разгорелся скандал
Все дефекты постараются править в течение месяца. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Скандал, разгоревшийся вокруг школы в Лукашах Гатчинского района из-за плесени и потопа, оказался преувеличен.

Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24«. Корреспондент побывал в Лукашевской школе опроверг информацию СМИ, которые сообщали, что здание покрывается плесенью и вскоре якобы может разрушиться.

Издания распространили фотографии потопа в подвале Лукашевской школы полугодичной давности, но на деле оказалось, что подвал уже почти сухой. Немного воды, конечно, осталось, но это только потому что находится ниже уровня дренажа.

Проблема с голыми бетонными стенами с плесенью тоже уже решена. Сейчас они покрашены в желтые и зеленые цвета, следов плесени нет. Есть только влага из-за затопления подвала. В ближайшее время в школе займутся просушкой.

Прораб ООО «Запстрой» Сергей Саханько рассказал, что все дефекты постараются исправить в течение месяца.

По словам замглавы областного Госстройнадзора Алексей Абузова, угрозы жизни и здоровью в здании школы нет.

«Есть отдельные моменты, над которыми надо поработать в рамках работ по устранению дефектов», — отметил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-директор Лукашевской школы уверяет, что его увольнение незаконно.

ленобласть лукашевская школа лукаши ремонт


 

Новости партнеров
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых ...
Названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID
Бузова вновь угодила в больницу: на этот раз из-за руки
Управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея ...
В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID
Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год
В Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте
В бюджете Петербурга не нашлось средств на обещанный жителям парк «Тучков Буян»