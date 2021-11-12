В Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых разгорелся скандал

Все дефекты постараются править в течение месяца. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Все дефекты постараются править в течение месяца. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Скандал, разгоревшийся вокруг школы в Лукашах Гатчинского района из-за плесени и потопа, оказался преувеличен.

Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24«. Корреспондент побывал в Лукашевской школе опроверг информацию СМИ, которые сообщали, что здание покрывается плесенью и вскоре якобы может разрушиться.

Издания распространили фотографии потопа в подвале Лукашевской школы полугодичной давности, но на деле оказалось, что подвал уже почти сухой. Немного воды, конечно, осталось, но это только потому что находится ниже уровня дренажа.

Проблема с голыми бетонными стенами с плесенью тоже уже решена. Сейчас они покрашены в желтые и зеленые цвета, следов плесени нет. Есть только влага из-за затопления подвала. В ближайшее время в школе займутся просушкой.

Прораб ООО «Запстрой» Сергей Саханько рассказал, что все дефекты постараются исправить в течение месяца.

По словам замглавы областного Госстройнадзора Алексей Абузова, угрозы жизни и здоровью в здании школы нет.

«Есть отдельные моменты, над которыми надо поработать в рамках работ по устранению дефектов», — отметил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-директор Лукашевской школы уверяет, что его увольнение незаконно.