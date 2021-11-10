Экс-директор Лукашевской школы уверяет, что его увольнение незаконно

Являвшийся до недавних пор директором Лукашевской средней школы, которая попала в программу реновации, пытается доказать, что его увольнение было незаконным. Якобы сняли его с должности за «принципиальность» и «заботу о детях».

Об этом сообщает Online47.

Данным событиям предшествовала некачественная реновационная работа подрядчиков в Лукашевской школе. Плесень, которая пошла по потолку и стенам учреждения из-за воды в подвале, так и не ликвидировали.

Контракт был расторгнут, при том, что чаще всего заказчики предпочитают подписать акт приемки.

Оплата прошла только за период до декабря 2020 года. Таким образом расчет осуществили лишь за те работы, которые принял и под чем расписался в соответствующих документах бывший директор.

Однако вскоре комиссия по расторжению трудовых договоров с руководителями образовательных учреждений решила досрочно, 8 ноября 2021, года разорвать всяческое сотрудничество с директором МБОУ «Лукашевская СОШ».

Лишенный своей должности решил обратиться в Государственную инспекцию труда Ленинградской области. Однако организация ничего незаконного не выявила.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовые мероприятия в школах запретили до 1 января 2024 года.