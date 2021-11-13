Смольный рассказал, когда на Дворцовой площади установят новогоднюю елку

Смольный рассказал, когда на Дворцовой площади установят новогоднюю елку
Ёлка на Дворцовой в 2020 году очень понравилась горожанам. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В этом году вновь будет стоять живое дерево.

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, когда петербуржцы увидят новогоднюю елку. Ее установят на Дворцовой площади 20 декабря. Об этом Пиотровский заявил в ходе прямого эфира губернатора Александра Беглова «Вконтакте».

Известно, что горожане проголосовали за живое дерево, поэтому ель привезут в Санкт-Петербург из Ленинградской области. На данный момент уже есть представление о том, как именно она будет украшена, ведь специалисты разработали целую концепцию – никаких мигающих огоньков и кислотных цветов, зато много отсылок к эпохе Петра I.

Пиотровский убежден, что ряд введенных ограничений будет актуален и в период праздников. Несмотря на пандемию, планируется проведение ярмарок и массовых мероприятий. Например, на Манежной площади, а также на Конюшенной площади и на Певческом мосту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новый год жители Петербурга могут остаться без снега.

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