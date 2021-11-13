Под Петербургом нашли снаряды времен ВОВ

Боеприпас вывезли на полигон для ликвидации. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас вывезли на полигон для ликвидации. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпасы лежали в районе атомной электростанции.

В Ленинградской области 12 ноября нашли минометные снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Известно, что боеприпасы находились недалеко от атомной электростанции. На них обратили внимание сотрудники Росгвардии во время патрулирования территории. Отмечается, что предметы находятся в состоянии коррозии.

На место вызывали сотрудников ОМОН, которые предположили, что перед ними боеприпасы времен Второй мировой войны. На данный момент снаряды извлекли из земли и увезли для дальнейшей ликвидации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.