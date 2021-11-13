Собчак могут посадить за распространение сведений о частной жизни жены олигарха

Речь идет о Жанне Шамаловой, которая давала телеведущей интервью.

Телеведущей Ксении Собчак может грозить тюремный срок за распространение информации о частной жизни Жанны Шамаловой, которая является женой российского миллиардера. По предварительным данным, женщина написала заявление в прокуратуру. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Сообщается, что поводом для недовольств стал выход шоу «Осторожно Собчак», в рамках которого телеведущая разгласила сведения о медицинских документах Шамаловой. Напоминаем, что телеведущая рассказала в эфире о биоматериале, который использовался для зачатия ребенка Жанны и её супруга.

За свой поступок Собчак может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов припомнил Собчак общего ребенка.