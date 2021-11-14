В Петербурге определили самый грязный район

В Петербурге определили самый грязный район
Самым грязным признали Выборгский район. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В октябре антирейтинг возглавил Выборгский район.

В Санкт-Петербурге выбрали самый грязный район в октябре. Первое место в антирейтинге занимает Выборгский район. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Грязные районы называли сами горожане, оценивая состояние улиц и дворов. Больше всего жаловались жители Выборгского района. Также люди недовольны состояние Невского и Адмиралтейского районов.

Что касается самых чистых и убранных, то на первых местах Фрунзенский и Кронштадтский районы. Тройку лидеров замыкают сразу три района — Курортный, Петроградский и Петродворцовый.

Напоминаем, что победителей и проигравших выбирали в ходе онлайн-голосования, в котором приняли участие 20 тысяч человек. Чаще всего о своем мнении заявляли жители Невского района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут оценить качество уборки своего района в Интернете.

голосование новости СПб уборка


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...