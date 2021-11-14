В Петербурге определили самый грязный район

В октябре антирейтинг возглавил Выборгский район.

В Санкт-Петербурге выбрали самый грязный район в октябре. Первое место в антирейтинге занимает Выборгский район. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Грязные районы называли сами горожане, оценивая состояние улиц и дворов. Больше всего жаловались жители Выборгского района. Также люди недовольны состояние Невского и Адмиралтейского районов.

Что касается самых чистых и убранных, то на первых местах Фрунзенский и Кронштадтский районы. Тройку лидеров замыкают сразу три района — Курортный, Петроградский и Петродворцовый.

Напоминаем, что победителей и проигравших выбирали в ходе онлайн-голосования, в котором приняли участие 20 тысяч человек. Чаще всего о своем мнении заявляли жители Невского района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут оценить качество уборки своего района в Интернете.