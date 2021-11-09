Петербуржцы могут оценить качество уборки своего района в Интернете

Петербуржцы могут оценить качество уборки своего района в Интернете
Жители Северной столицы могут оценить качество уборки. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

До вечера среды, 10 ноября, жители Петербурга могут дать оценку качеству уборки в своем районе.

Об этом сообщает комитет по благоустройству Северной столицы.

Комитет запустил в интернете опрос. Он будет продолжаться до вечера среды.

Горожанам предлагают оценить уборку районов в целом. Сюда входят и дворы, и парки, и скверы, а также уличные территории, местность у социальных учреждений, у больниц и торговых центров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника готовится к ночным заморозкам в Петербурге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что за минувшую неделю, с 3 по 8 ноября, дорожные предприятия комитета по благоустройству собрали и вывезли с петербургских улиц более 1,3 тыс. кубометров мусора и 2,3 тыс. тонн смёта.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка


 

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Петербуржцы могут оценить качество уборки своего района в Интернете
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