С дорог Петербурга за нерабочие дни собрали 2,3 тысячи тонн смета

С дорог Петербурга за нерабочие дни собрали 2,3 тысячи тонн смета
В среднем днем проезжую часть и тротуары чистили 565 единиц техники. Фото: администрация Петербурга

За минувшую неделю, с 3 по 8 ноября, дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали и вывезли с петербургских улиц более 1,3 тыс. кубометров мусора и 2,3 тыс. тонн смёта.

В среднем днем проезжую часть и тротуары чистили 565 единиц техники и более 1000 работников ручного труда, в ночное время суток – 530 машин и 290 человек, сообщили в Смольном.

Территории зеленых насаждений на прошлой неделе приводили в порядок ежедневно в среднем около 150 единиц техники и 490 специалистов садово-парковых предприятий.

В понедельник городские улицы убирают 577 единиц техники и 1140 работников ручной уборки.

В садах, парках и скверах работают еще 258 машин и 849 специалистов. По прогнозу синоптиков, 8 ноября в Петербурге пройдет снег и дождь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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