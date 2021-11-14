Пулково работает без отмен и задержек утром 14 ноября

В последний день недели петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 ноября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот», в 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Краснодар и Казань.