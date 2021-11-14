Французские эксперты раскрыли частые ошибки при приготовлении макарон

Самым грубым недочетом названо погружение макарон в воду, которая не успела закипеть. Фото: Pixabay

Самым грубым недочетом названо погружение макарон в воду, которая не успела закипеть. Фото: Pixabay

Французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис, рассказали о том, какие могут быть ошибки при приготовлении макарон.

По их словам, одна из самых частых ошибок при варке макарон является добавление оливкового масла. Оно не смешивается с водой, а просто поднимается на поверхность.

Как сообщили «РИА Новости», еще одной ошибкой, по мнению экспертов, считается использование маленькой кастрюли. Макароны важно варить в большом количестве воды — более полутора литров на 100 грамм продукта.

Также важно погружать макароны в кипящую воду, чтобы не усложнять приготовление блюда.

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