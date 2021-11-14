В мире коронавирусом заразились более 252 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 252 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 14 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 252 930 635, скончались от вируса 5 095 509 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 47 050 502 человекк заразились. На втором месте находится Великобритания: 9 572 544 инфицированных. Следом идет Россия: там вирус обнаружили у 8 млн 881 тысячи 306 человек, умерли 249 тысяч 415 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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