В воскресенье в Петербурге ожидаются дожди и до +4 градусов

Сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди, далее без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 14 ноября, на метеорологические условия в Северной столице сохранится влияние гребня антициклона.

«Санкт-Петербург: на периферии антициклона», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит +2…+4 градуса, по Ленинградской области потеплеет до +5. Северо-западный ветер составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на понедельник слегка подморозит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти днем будет дуть северо-западный ветер, его порывы будут достигать 2-7 метров в секунду.