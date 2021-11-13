В Ленобласти в воскресенье ожидается снег с дождем

В Ленобласти в воскресенье ожидается снег с дождем
В Ленобласти выпадет мокрый снег. Фото: pixabay

В Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В субботу, 13 ноября, в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет на уровне 0…+5 градусов.

В воскресенье, 14 ноября, ветер ночью подует со скоростью 2-5 метров в секунду, днем его порывы разгонятся до 6-11 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью в ночное время суток составит -3…+2 градуса, днем столбики термометров покажут -1…+4 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

ленобласть погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка, угрожавшая убить на соседку из-за пиццы, пойдет под суд
Власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией
В российском модуле МКС обнаружили «подозрительное место», где ...
Covid-19 в мире подхватили более 253 млн человек
В России за сутки COVID-19 подтвердили у 38 420 человек
В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 2 968 человек
Мужчину, забившего насмерть арестанта кипятильником в камере, отправили в ...
Центр Кубатура – современное пространство дизайна и интерьера