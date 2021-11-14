В Смольном надеятся, что к Новому году ковид-ограничения не придется ужесточать

В Смольном надеятся, что к Новому году ковид-ограничения не придется ужесточать
Власти Петербурга надеятся, что к Новому году не придется вводить коронавирусные ограничения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Правительство Петербурга рассчитывает на то, что к Новому году в городе не придется вводить дополнительные коронавирусные ограничения.

Такое развитие событий будет возможно в том случае, если горожане вакцинируются к началу зимы. Затем же начнет действовать система QR-кодов. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов во время прямого эфира градоначальника Северной столицы Александра Беглова на его странице в «ВКонтакте»

По мнению Александра Ситова, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в городе на Неве продолжает быть напряженной, однако власти держат ее под контролем. Смольный надеется, что стабилизировать обстановку удалось с помощью нерабочих дней, продолжавшихся с 30 октября по 7 ноября.

Ситов думает, что при достаточном количестве привитых до 1 декабря, когда заработает жесткая система QR-кодов, уже можно будет говорить о коллективном иммунитете.

Так, общественные места, вход в которые станет лишь по QR-кодам, действительно станут безопасными. В таком случае к Новому году властям не придется вводить дополнительных ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов назвал игнорирующих вакцинацию петербуржцев безответственными.

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