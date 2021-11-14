В Египте скорпионы за день покусали более 500 человек

Более 500 жителей южных районов Египта пострадали от укусов скорпионов, которые активизировались после сильных ливней.

Об этом сообщил временный министр здравоохранения Египта Халед Абд аль-Гаффар. В субботу в провинции Асуан на юге страны прошли сильные ливни и град. Осадки повредили норы скорпионов, из-за чего им пришлось разбежаться.

С укусами скорпионов в больницы поступило 503 местных жителя. Все получили противоядие, обошлось без погибших.

Министр заверил, что во всех медицинских учреждениях страны достаточно средств от смертельных укусов скорпионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что клещи покусали почти 13 тысяч петербуржцев с начала года. В этом году в больницы Петербурга с укусами клещей обратились 12 957 человек, среди которых было 2 285 детей.