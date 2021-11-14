В Китае нашли коронавирус на импортированных из России продуктах

Ковид выявили на упаковках шоколадных вафель российского производства, печенья, конфет и сухого молока. Фото: unsplash

Ковид выявили на упаковках шоколадных вафель российского производства, печенья, конфет и сухого молока. Фото: unsplash

В городе Хэйхэ на северо-востоке Китая обнаружили образцы коронавируса на упаковке товаров, ввезенных из России.

Об этом сообщается на сайте городского центра по контролю и профилактике заболеваний. В субботу на одном из складов Хэйхэ прошла проверка находящихся на хранении российских продуктов питания.

Ковид выявили на упаковках шоколадных вафель российского производства, печенья, конфет и сухого молока. При этом следов вируса на упаковках товаров в местах их продажи продажи не нашли.

Власти города призвали местных жителей, которые купили эти товары, продезинфицировать и запечатать их, а после связаться с центром.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились более 252 млн человек.