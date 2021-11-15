В воскресенье злоумышленник «заминировал» 6 школ Петербурга

В воскресенье злоумышленник &#171;заминировал&#187; 6 школ Петербурга
Неизвестный сообщил о ложном минировании школ Петербурга. Фото: unsplash

В Петербурге в разных районах города злоумышленник дал заведомо ложное сообщение об акте терроризма в шести школах.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, «заминировали» образовательные учреждения в Центральном, Адмиралтейском, Красносельском и Петроградском районах.

Ложное сообщение поступило в воскресенье вечером, 14 ноября. Взрывчатые вещества якобы находились в школах, расположенных на Невском проспекте, на Фонарном переулке, на набережной реки Мойки, на улице Адмирала Коновалова, а также на улице Блохина.

Когда здания школ осмотрели, то, к счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуацию проводить не стали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» квартиру громко сверлящих соседей.

лжеминирование новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...