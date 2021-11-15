В воскресенье злоумышленник «заминировал» 6 школ Петербурга

В Петербурге в разных районах города злоумышленник дал заведомо ложное сообщение об акте терроризма в шести школах.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, «заминировали» образовательные учреждения в Центральном, Адмиралтейском, Красносельском и Петроградском районах.

Ложное сообщение поступило в воскресенье вечером, 14 ноября. Взрывчатые вещества якобы находились в школах, расположенных на Невском проспекте, на Фонарном переулке, на набережной реки Мойки, на улице Адмирала Коновалова, а также на улице Блохина.

Когда здания школ осмотрели, то, к счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуацию проводить не стали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец «заминировал» квартиру громко сверлящих соседей.