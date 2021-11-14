Петербуржец «заминировал» квартиру громко сверлящих соседей

Петербуржец &#171;заминировал&#187; квартиру громко сверлящих соседей
В настоящий момент нетерпеливый сосед находится в изоляторе. Правоохранители собираются открывать уголовное дело.

В настоящий момент нетерпеливый сосед находится в изоляторе. Правоохранители собираются открывать уголовное дело.

Об этом 14 ноября сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Неприятный инцидент произошел днем ранее на Гражданском проспекте, в доме №106. Оттуда забрали 46-летнего мужчину. Его подозревают в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Задержанный мог позвонить в полицию в 18:31 и заявить, что в соседней квартире неизвестные занимаются установкой взрывного устройства.

Полицейским удалось вычислить звонившего. Уже на допросе мужчина признался, что совершил правонарушение, чтобы наказать соседей, устроивших громкий ремонт.

На подозреваемого составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», однако этим дело может и не кончится. Пока петербуржец находится в изоляторе, на него собираются завести уголовное дело.

Ранее горожанин уже был дважды привлечен к уголовным делам, связанным с наркотиками, при этом оба раза он получал условный срок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пойман пьяный житель Колпино, «заминировавший» торговый центр.

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