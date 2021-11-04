Пойман пьяный житель Колпино, «заминировавший» ТЦ

В Петербурге 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании торгового центра на Заневском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 30 октября, примерно в 21:30, в полицию обратился неизвестный мужчина. Он заявил, что якобы заминирован торговый центр на Заневском проспекте дом №65.

В этот же день у дома №26 по улице Шаумяна подозреваемый был задержан. Им оказался 55-летний житель города Колпино, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий «заминировал» подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова.