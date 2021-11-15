В Ленобласти ковидом заразились еще 409 человек

В Ленобласти ковидом заразились еще 409 человек
В Ленобласти стали известно еще о восьми смертях от коронавируса. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 409 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 84 276 случаев ковида. При этом выздоровели 65 114 пациентов, в том числе 388 за последние сутки. Кроме того, стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 668.

В Петербурге коронавирус за минувшие сутки подцепили 2 968 человек. Скончалось, при этом, 77 горожан. Оправиться от болезни удалось за последний день 1 144 петербуржцам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «КовиВак» привезут в Ленобласть в декабре.

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